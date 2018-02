Am heutigen Dienstag scheint meist die Sonne. Die Temperaturen gehen von minus 2 Grad Celsius, was einer gefühlten Temperatur von minus 5 Grad entspricht, bis maximal 3 Grad am Nachmittag. Achtung Autofahrer: Die tiefen Temperaturen können zu örtlicher Eisbildung auf den Strassen führen.

Im Vergleich zu La Brévine im Kanton Neuenburg, wo in der Nacht minus 24 Grad Celsius gemessen wurden, sind die Temperaturen in der Region Basel geradezu angenehm.