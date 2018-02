Zwischennutzung des ehemaligen Gebäudes des Katharina-Werks in Basel

Seit Anfang dieses Jahres ist ein bunter Branchenmix in die bisherigen Räumlichkeiten des Katharina-Werks an der Holeestrasse 123 eingezogen. Therapeuten, Grafikerinnen, Gestalter, ein PR Büro, ein Betrieb für Kulturgeragogik, eine Stiftung, die sich für die Stärken der Älteren einsetzt, ein Atelier für Modedesign, Kunst- und Kulturschaffende und Kunststudierende nutzen die Räumlichkeiten. Auch eine Pension auf Zeit hat dreizehn Zimmer im Gebäude bezogen und bietet günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste aus Nah und Fern. Weiter werden in der

ehemaligen Kapelle und im Seminarraum Kurse und Yoga angeboten. Der Speisesaal mit Kaminzimmer stehen für Feste und Anlässe zur Verfügung.

Seit 2010 hat der Oekumenische Verein die Vision eines Mehrgenerationenhauses entwickelt. In den künftigen Neubau sollen neben dem bestehenden Angebot (Alters- und Pflegeheim, Kindertagesstätte mit Tagesbetreuungs und Mittagstisch), neu 16 Alterswohnungen und ein öffentliches Restaurant Platz haben. Aber auch das Katharina-Werk, dessen Gemeinschaft mehr als 100 Jahre an der Holeestrasse 123 beheimatet war und im September letzten Jahres von diesem Standort Abschied genommen hat, wird in den Neubau integriert. Die Gemeinschaft des Katharina-Werks bietet ihre Aktivitäten vorübergehend an verschiedenen Orten an.

An der Stelle des Katharina-Werk entsteht in einer ersten Bauetappe ein Neubau, in den das Generationenhaus mit seinem ganzen Betrieb ziehen wird. Bis es soweit ist, wird das Gebäude zwischengenutzt. Bereits gibt es 25 Nutzerparteien. Basels erstes Generationenhaus ist ein Ort der Begegnung, der das Zusammenleben von Menschen verschiedener Generationen, Religionen und Weltanschauungen ermöglicht und fördert.