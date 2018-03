abiliCor: das erste Spin-off der Hochschule für Wirtschaft FHNW

Am Montag startet das 5. Movie Camp auf dem Areal Walzwerk in Münchenstein. Kinder und Jugendliche lernen in nur einer Woche ihre Geschichten in 24 Bildern pro Sekunde zu erzählen. Nebst einer intensiven Filmwoche können die Teilnehmenden eine Serie von attraktiven Wahlkursen besuchen, bevor sie am Samstagmorgen an der öffentlichen Schlussveranstaltung im Kino Pathé Küchlin ihre fertigen Werke präsentieren.