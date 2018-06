easyJet fliegt ab Juni drei neue Routen ab Basel an

Mit Wien steht eine neue Metropole auf dem Flugplan, die geschichtlich, touristisch und kulturell viel zu bieten hat, aber auch für Geschäftsreisende interessant ist. Die Sonnendestinationen Pula (Kroatien) und das italienische Lamezia (Kalabrien) eignen sich perfekt zum Ausspannen, mit viel Sonne und Strand.

Die neuen Flugverbindungen wurden mit dem Erstflug nach Lamezia am heutigen Montag, dem 11. Juni, eingeweiht. Die Passagiere und Crew des Erstflugs wurden am Gate mit einem feierlichen Empfang begrüsst und in den Urlaub geschickt.