eco.naturcongress diskutiert über Zukunft des "Wasseschloss Schweiz"

Dunkle Fenster in den Asylzentren der Region: Viele Plätze, aber keine Flüchtlinge

Ein fast leeres Bundes-Asylzentrum in Muttenz. Ein leeres Containerdorf für Flüchtlinge am Dreispitz. Die beiden Basel sind auf die Flüchtlingskrise vorbereitet, aber die Flüchtlinge fehlen. Zumindest in Basel wird jetzt eine andere Nutzung der Modulbauten nicht ausgeschlossen.