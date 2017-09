go! - die erste richtige Taxi-App der Schweiz neu in Basel

Damit ist go! die erste richtige Taxi-App der Schweiz und soll bis Ende Jahr in jedem Kanton im Einsatz sein. Mit der go!-App setze man auf eine gesamtschweizerische Lösung, weil nur eine nationale Lösung Erfolg haben kann, zeigen sich die Verantwortlichen der drei Taxiunternehmen überzeugt. Und weiter: «Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir in Basel im Taxi-Gewerbe auf moderne und innovative Ansätze setzen. Diesem Ruf bleiben wir mit dem Einsatz von go! treu».

Die Applikation vermittelt über renommierte Taxiunternehmen Fahrdienste an Kunden. Die Beförderungsleistung basiert auf Fixpreisen, ohne Abhängigkeit von Nachfragespitzen oder Wartezeiten durch Stau. Damit garantieren die Transportunternehmen gegenüber dem Fahrgast Preissicherheit.

Transparentes und sicheres Buchen

Die go!-App folgt dem Prinzip der Einfachheit und Transparenz. Alle Inhalte sind übersichtlich dargestellt. go! verfolgt ein intuitives Prinzip und ist einfach bedienbar. Der Start oder Einsteigeort wird mittels GPS-Ortung und basierend auf Google-Maps eruiert. Das Ziel oder der Aussteigeort wird anhand von Google-Daten und eigenen Favoriten erkennbar gemacht. Die Auswahl der Fahrzeuge ist je nach lokalem Angebot der Taxiunternehmen nach Preis sortiert und auf dem Screen zu sehen. Schliesslich wird der Fixpreis angezeigt. Dieser wird direkt an das In-App-Payment-System gekoppelt.

Im Gegensatz zu Angeboten von Mitanbietern werden bei go! alle Kundendaten in der Schweiz gespeichert. Über die go!-App wird das individuelle Kundenprofil in einem inländischen Rechenzentrum hinterlegt. Die Zahlung erfolgt über die Kreditkarte durch Datatrans, dem führenden Schweizer Payment Service Provider. Die go!-App ist aktuell in deutscher und französischer Sprache verfügbar. Eine englische und italienische Sprachversion ist in Bearbeitung. Die App kann über Google Play oder den Apple App Store geladen werden.

Offizielle Taxis immer verfügbar

Mit wenig Wartezeit ab Bestellung können Taxis, im Vergleich zu anderen Fahrdiensten, überall in der Schweiz sofort genutzt werden. Taxis von lizenzierten Unternehmen sind auch in ländlichen Regionen stets verfügbar. Taxis erfüllen einen öffentlichen Auftrag. Daher werden diese auch in Zukunft im berufsmässigen Personentransport mit gutausgebildetem und fahrgastfreundlichem Personal ein wichtiges Glied in der Mobilitätskette sein.

Einbindung der go!-App in den SBB-Reiseplaner

Mitte Juli wurde der im letzten Jahr lancierte SBB-Reiseplaner ausgebaut. Als erste richtige Taxi-Applikation der Schweiz wurde damit vor zwei Monaten go! eingebunden. Ab sofort können nun Fahrgäste mit der Reiseplaner App der SBB auch Taxifahrten reservieren und buchen – auch in Basel und schon bald in der ganzen Schweiz. Damit gestaltet die SBB mit go! die Mobilität der Zukunft, nämlich die Reiseplanung von Tür-zu-Tür mit dem jeweils günstigsten, schnellsten oder den individuellen Bedürfnissen angepassten Transportmitteln bis und mit der letzten Meile.