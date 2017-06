singeasy 2017 auf der Wettsteinanlage Riehen

Beteiligt sind wiederum die Musikschule Riehen, Gymnasium und Sekundarschule Bäumlihof, SMEH und die Musikschule ton-in-ton. Neu dabei sind der Musikverein Riehen, die Jugendmusik Riehen und die Bläserklasse des Schulhaus Hinter Gärten. tanzwerk, die Schule für Steptanz tritt zudem gemeinsam mit dem Streicherensemble Crescendo der Musikschule Basel auf.

Am Freitagabend geben ab 19 Uhr die Ensembles Tornado’s und MusikExpress der Schlagzeug- und Marimbaschule Edith Habraken (SMEH) ein buntes Repertoire aus Ohrwürmern und bekannten Melodien zum Besten. Danach stehen bei der Musikschule ton- in-ton der Cha-Cha-Cha und seine Stilverwandten im Zentrum. Die Musikschule Riehen präsentiert ihre Ensembles Strings on Fire und The Gamblers. Ihren ersten Gig spielt die neunköpfige Band der Sekundarschule Bäumlihof – aktuelle Pop- und Rocksongs stehen auf dem Programm. Die Band des Gymnasium Bäumlihof schliesslich präsentiert Galgenlieder mit Galgenhumor.

Am Samstag spielt ab 14 Uhr die 2015 gegründete Bläserklasse vom Schulhaus Hinter Gärten gemeinsam mit der Jugendmusik Riehen ein erstes öffentliches Konzert. Zudem wartet der Musikverein Riehen unter der Leitung des neuen Dirigenten Janos Nemeti mit bekannten und abwechslungsreichen Tönen auf. tanzwerk, die Schule für Steptanz unter der Leitung von Sabine Freuler, begibt sich ab 16 Uhr auf eine abenteuerliche, bunte Reise – musikalisch unterstützt vom Streicherensemble Crescendo der Musikschule Basel unter der Leitung von Seraina Labhardt und Marianne Aeschbacher.

Der Eintritt ist frei. Für das kulinarische Wohl sorgt das Restaurant schlipf@work, am Samstag bietet zudem tanzwerk Kaffee und Kuchen an. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgersaal der Gemeinde statt.