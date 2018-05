vanBaerle zieht 2019 nach Schweizerhalle

Nach einer intensiven und gründlichen Standortsuche, hat vanBaerle in Schweizerhalle den Standort gefunden, der allen Erwartungen des Unternehmens gerecht wird. In der Nordwestschweiz unweit von Münchenstein gelegen, bietet das hervorragend erschlossene Novartis-Areal ausreichend Raum für die beiden geplanten Neubauten. Die Ansiedlung von vanBaerle unterstützt die Novartis Strategie, das Areal zu öffnen und als Chemie und Life Science Park zu entwickeln.

Zwei Neubauten sind geplant

Das rund 7000m2 grosse, neue Produktionsgebäude wird auf einer Teilfläche der ehemaligen Huntsman Parzelle im Inneren des Novartis-Areals errichtet. Dort entstehen die Silikatproduktion, das Rohstoff- und Hygienelager und das Qualitätslabor. Das Produktionsgebäude wird in nachhaltiger Holzbauweise errichtet. Durch die Ansiedlung in einem bestehenden Industrieareal verbrauchen wir zudem keine Freiflächen. In Schweizerhalle plant die vanBaerle Hygiene AG den Aufbau einer modernen, biotechnologischen Hygieneproduktion. Sie setzt damit ihre nachhaltige GREEN-Philosophie konsequent um und treibt den Ausbau der umweltfreundlichen Produktpalette voran.

Auf einer Aussenfläche, unmittelbar vor dem Novartis-Areal, ist der Bau eines repräsentativen Bürogebäudes geplant. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rund 25 Millionen Schweizer Franken. Der Umzug nach Schweizerhalle beginnt im dritten Quartal 2019 und wird schrittweise durchgeführt. Die Silikatproduktion läuft während des Umzuges zeitweise parallel in Schweizerhalle und in Münchenstein.

Vorfreude auf die Zukunft

Der Wegzug von Münchenstein nach 120 Jahren Unternehmensgeschichte vor Ort ist ein grosser Schritt, doch Daniel Schenk, Inhaber und CEO der vanBaerle Gruppe, blickt vor allem in die chancenreiche Zukunft des Unternehmens: „Unser neuer Hauptsitz in Schweizerhalle wird den Wandel repräsentieren, den vanBaerle in den letzten Jahren angestossen hat und weiterhin lebt: Wir sind ein modernes, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Traditionsunternehmen. Wir freuen uns darauf, unsere ambitionierten Ziele in Schweizerhalle zu realisieren“, so Daniel Schenk. Die Standortförderung Baselland, die vanBaerle bei der Suche nach einem neuen Standort unterstützt hat, freut sich darüber, dass das Unternehmen im Kanton bleibt. „vanBaerle ist hier im Baselbiet gross geworden und wir sind uns sicher, dass die lange Unternehmensgeschichte in Schweizerhalle erfolgreich weitergeführt werden kann.“, sagt Thomas Kübler, Leiter Standortförderung Baselland.

Weitere Nutzung des vanBaerle-Areals

Das Gelände in Münchenstein hat die vanBaerle Gruppe bereits Ende 2014 an die Rietpark Immobilien AG verkauft. Diese hat durch die Halter AG einen Studienauftrag durchführen lassen, mit dem die städtebauliche Entwicklung und Umnutzung des Areals aufgezeigt wird. Eine öffentliche Ausstellung der Ergebnisse des Studienauftrages erfolgt Ende Juni 2018.