«zät bap» besetzt abermals Häuser an der Elsässerstrasse

In einem offenen Brief an die Eigentümerschaft, der Areion Management AG, fordert das «zät bap» ein Bleiberecht gegen die Bezahlung von Strom und Wasser sowie transparente Information für alle über die Zukunftspläne der Liegenschaften. Zudem erwartet das «zät bap» einen Dialog auf Augenhöhe ohne polizeiliche Intervention. Ob diese Forderungen dieses Mal erfüllt werden, bleibt abzuwarten. Bei der ersten Besetzung musste das zät bap die Liegenschaften kurz nach Beginn auch schon wieder verlassen.

Die Häuser an der Elsässerstrasse stehen nach einer Massenkündigung leer und sollten gemäss der Areion in den Sommerferien abgerissen werden, um einen Neubau zu ermöglichen. Das «zät bap» hinterfragt dieses Vorgehen und strebt eine langfristige Nutzung der bestehenden Wohnräume an.