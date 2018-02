1,5 Millionen Menschen feiern Strassenkarneval in Rio de Janeiro

Die Musik- und Tanzgruppen, die sogenannten Blocos, prägen neben den berühmten Samba-Schulen den Strassenkarneval in Brasilien.

Die "Cordão da Bola Preta" wurde 1918 gegründet und eröffnet mit ihrem Umzug am Samstag traditionell den Strassenkarneval in Rio de Janeiro. Am Freitag hatte Bürgermeister Marcelo Crivella im Sambódromo König Momo symbolisch die Stadtschlüssel übergeben und den Karneval damit offiziell eingeläutet.

Die örtliche Tourismusbehörde rechnet in diesem Jahr mit über 6,5 Millionen Feiernden beim Karneval in der Stadt am Zuckerhut, davon 1,5 Millionen Touristen. Die Hotels erwarten eine Auslastung von 85 Prozent.