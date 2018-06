1000 historische Flugaufnahmen aus dem Appenzellerland online

Näfels GL: 29-Jähriger stirbt nach Gewalttat an Herzversagen

Ein 29-jähriger Türke ist Mitte Mai in einem Hotel in Näfels GL nach einer Gewalttat noch am Tatort gestorben. Jetzt wurde die Todesursache geklärt: Der Mann verschied wegen akuten Herzversagens. Die schwer verletzte Frau konnte das Spital inzwischen verlassen.