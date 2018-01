15-Jähriger soll Mitschüler an deutscher Schule getötet haben

Schweiz und Hongkong arbeiten in Finanzfragen verstärkt zusammen

Die Schweiz und Hongkong wollen die bilaterale Zusammenarbeit im Finanzbereich vertiefen. Das haben Finanzminister Ueli Maurer und die Regierungschefin von Hongkong Carrie Lam am Dienstag an einem Treffen in Bern vereinbart.