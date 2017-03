19-Jähriger greift seine Familie mit Beil und Messer an

Der 19-Jährige flüchtete nach der Tat zunächst, stellte sich später aber selbst den Beamten, wie die Polizei in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) am Dienstag mitteilte. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar; die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an.

Die Polizei suchte nach eigenen Angaben stundenlang mit einem Grossaufgebot nach dem Jugendlichen, bevor dieser gegen 03.00 Uhr am Dienstagmorgen auf einem Polizeirevier an der Hamburger Reeperbahn erschien und sich die Situation klärte. 21 Polizeiautos, mehrere Spürhunde und ein Helikopter der Bundespolizei hatten sich an der Fahndung beteiligt.

Zunächst war der 19-Jährige den Beamten zufolge mit seinem jüngeren 16-jährigen Bruder aneinander geraten und attackierte diesen mit Schlägen und Tritten. Im weiteren Verlauf griff er dann seine Mutter mit einem Beil an, auch seinen Bruder verletzte er damit.

Der 52-jährige Vater, der beruhigend eingreifen wollte, gelang es zunächst, seinen Sohn in ein Zimmer zu sperren. Dabei versetzte ihm dieser mit einem Messer aber mindestens einen Stich in den Oberkörper.

Später konnte sich der 19-Jährige aus dem Zimmer befreien und flüchtete aus der Wohnung. Seine drei verletzten Angehörigen kamen in Spitäler.