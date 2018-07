20 Feuerwehrleute löschen brennendes Auto am Sattelegg-Pass

Festnahme von Diplomaten Irans überschattet Ruhani-Besuch in Wien

Der Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in Wien erhält durch die Festnahme eines iranischen Diplomaten zusätzliche Brisanz: Österreich forderte die Regierung in Teheran am Dienstag zur Aufhebung der Immunität des Diplomaten auf.