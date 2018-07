23 Jahre nach Giftgasanschlag: Sektengründer Asahara hingerichtet

Tausend Menschen protestieren nach Tötung von 22-Jährigem in Nantes

Nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen 22-Jährigen in Nantes sind in der westfranzösischen Stadt am Donnerstag tausend Menschen zu einem Gedenkmarsch auf die Strasse gegangen. Sie forderten "Gerechtigkeit für Abou" und die "Wahrheit" über die Todesumstände.