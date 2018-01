234 Verdachtsfälle sexueller Belästigung bei Armee in Deutschland

Syriens Opposition will Friedenskonferenz in Sotschi boykottieren

Die syrische Opposition will nicht an der Friedenskonferenz am Dienstag im russischen Sotschi teilnehmen. Das syrische Verhandlungskomitee (SNC), das die wichtigsten Oppositionsgruppen vertritt, verkündete in der Nacht zum Samstag auf Twitter seinen "Boykott".