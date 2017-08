28 der 30 SLI-Unternehmen veröffentlichen alternative Kennzahlen

Auto durchbricht Wildschutzzaun auf A1 bei Niederbipp BE

Eine Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Autobahn A1 die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto durchbrach zwischen Oensingen SO und Niederbipp BE den Wildschutzzaun und überschlug sich mehrmals. Alle vier Autoinsassen wurden dabei verletzt.