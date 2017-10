52 ägyptische Polizisten sterben in Feuergefecht mit Extremisten

IS bekennt sich zu Anschlag auf schiitische Moschee in Kabul

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zum Anschlag in einer schiitischen Moschee in Kabul bekannt. Ein IS-Selbstmordattentäter habe die Tat vom Freitag begangen, erklärte die Gruppe am Samstag. Nach neuen Behördenangaben wurden dabei 56 Menschen getötet.