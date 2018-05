98 Tote bei folgenschweren Sandstürmen in Nordindien

Öl schuld an Feuer in Luzerner Hotel - Historischer Saal gerettet

In Brand geratenes Öl in der Küche ist schuld am verheerenden Feuer im Luzerner Hotel Schlüssel. Das Gebäude mit einem historisch wertvollen Saal war am Mittwoch durch die Flammen stark beschädigt worden. Die Saaldecke konnte aber gerettet werden.