AKW Leibstadt: Notstandssystem war nur eingeschränkt verfügbar

Petition für sichere Fluchtwege in die Schweiz eingereicht

Das Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) und die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) haben am Donnerstag ihre Petition für "sichere und legale Fluchtwege in die Schweiz" übergeben. Die Bittschrift an dem Bundesrat trägt über 38'000 Unterschriften.