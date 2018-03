Aarau/A1: Auto kollidiert mit Mittelleitplanke

Ein 25-jähriger Portugiese fuhr mit einem Seat am Sonntag, 11. März 2018, um 3.15 Uhr, auf der Autobahn A1 in Richtung Bern. Dabei verlor er auf Höhe Aarau West die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte insgesamt zirka 20'000 Franken betragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Unfallfahrer eingeschlafen sein, worauf er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Der Führerausweis wurde ihm zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Zudem wurde er an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.