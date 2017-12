Aargau spart bei Asylbewerbern: Noch acht Franken für Verpflegung

Rekord-Waldbrand in Kalifornien fast komplett unter Kontrolle

Feuerwehrleute in Kalifornien haben den grössten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats fast unter Kontrolle gebracht. Das sogenannte Thomas-Feuer sei zu 91 Prozent eingedämmt, teilte die US-Waldbehörde am Donnerstag (Ortszeit) mit.