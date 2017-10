Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul angekommen

Wie viele abgelehnte Asylbewerber an Bord waren, blieb allerdings unklar. An Bord des Flugzeuges seien 14 junge Männer gewesen, sagte ein Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Flughafen. Offizielle Angaben aus Deutschland fehlen allerdings bisher. Die deutsche Regierung hatte Details zum Flug auch vorab nicht bekanntgegeben.

Es ist die siebte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Mit den ersten sechs Flügen hatte die Regierung in Deutschland nach offiziellen Angaben 114 zumeist junge Männer nach Afghanistan zurückfliegen lassen. Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban drastisch verschärft. Allein in Kabul gab vergangene Woche zwei schwere Anschläge mit mindestens 74 Toten.