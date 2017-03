Adidas legt sich nach Rekordjahr die Latte höher

Bewaffnete greifen grösstes Militärspital in Afghanistan an

Bewaffnete haben am Mittwoch in Kabul das grösste Militärspital Afghanistans angegriffen. Die Angreifer seien in das Sardar Daud Chan-Spital eingedrungen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Daulat Wasiri, der Nachrichtenagentur AFP.