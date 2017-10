Älteste US-Senatorin Feinstein will 2018 mit 84 nochmal antreten

Japan bringt letzten Satelliten für eigenes GPS ins All

Japan hat für ein eigenes hochpräzises Ortungssystem einen weiteren Satelliten erfolgreich ins All geschickt. Eine Trägerrakete hob am Dienstag mit dem Michibiki Nummer 4 genannten Satelliten vom Raumfahrtbahnhof Tanegashima in der südwestlichen Provinz Kagoshima ab.