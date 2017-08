Ärzte und Spitäler künden Widerstand gegen TARMED an

Der Bundesrat zeige "sein Gespür für die Versicherten und die Patienten" mit seinem Entscheid, schrieb der Krankenkassenverband Curafutura in seiner Mitteilung. Weil die Landesregierung den ambulanten Arzttarif per 2018 um 470 Millionen Franken kürzen wolle, werde das Prämienwachstum in der nächsten Runde um 1,5 Prozentpunkte gedämpft. Statt wie befürchtet um 4 bis 5 Prozent würden die Prämien nur um 2,5 bis 3,5 Prozent steigen, schrieb Curafutura am Mittwoch.

Auch die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) zeigte sich zufrieden über die kostensenkende Wirkung auf die Prämien durch den Eingriff des Bundesrates, nachdem sich die Tarifpartner - Krankenkassen, Ärzte und Spitäler - jahrelang nicht hatten einigen können. Die Revision des "seit langem veralteten" TARMED sei überfällig gewesen.

Santésuisse wartet ab

Eher skeptisch fiel die Reaktion des grossen Schweizer Krankenkassenverbandes aus, der Santésuisse. Er nahm "den Tarifeingriff des Bundesrates zur Kenntnis". "Inwiefern Ärzte und Spitäler ihr Abrechnungsverhalten aufgrund des Tarifeingriffs tatsächlich ändern, sodass sich die Kosten um 470 Millionen Franken reduzieren, wird sich erst noch weisen."

Den letzten Satzteil hatte Santésuisse-Sprecherin Sandra Kobelt in der Mitteilung unterstrichen. Curafutura dagegen lobte, am Tarifeingriff sei "bemerkenswert", dass dieser "sehr differenziert ausfällt und die gute ambulante Versorgung in der Schweiz in keiner Weise schmälert". Laut Curafutura erfolgen die Einsparungen bei den Spezialisten; die Grundversorger würden gar gestärkt.

Spitäler kritisieren "Amtstarif"

Ganz anders fiel das Urteil auf Seiten jener aus, welche die Gelder erhalten und dafür die Leistungen erbringen müssen: Der Spitalverband H+ kritisierte, der künftige "Amtstarif" sorge dafür, "dass die Abgeltung ambulanter ärztlicher Leistungen weiterhin weder sachgerecht noch kostendeckend ist".

Die Berechnungen basierten nicht auf betriebswirtschaftlichen Berechnungen sondern auf "Schätzungen, Abrechnungsdaten und Rationierungen" der Versicherer, die der Bund weitgehend übernommen habe, schreibt H+. Darüber zeigte sich der Verband "empört".

Die Vorschläge der Spitäler habe der Bund nicht berücksichtigt. Schon 2004 habe der Bund mit der "Rasenmähermethode" erstmals die TARMED-Tarife gesenkt, um so 200 Millionen Franken zugunsten der Hausärzte umzuverteilen. Im Mai 2017 habe das Kantonsgericht Luzern diesen Eingriff des Bundes als rein politisch motiviert und damit gesetzeswidrig beurteilt.

Nun liege der Ball beim Bundesgericht. Wenn das Bundesgericht den Entscheid stützt, worauf H+ hofft, könne es zu aufwendigen Rückzahlungen kommen. Bis Klarheit herrsche, solle der Bundesrat wenigstens mit dem zweiten TARMED-Schritt zuwarten, forderte H+.

Ärzte grollen

Die Spezialärzte wiederum hatten sich vor dem Entscheid am lautesten gegen einen einseitigen TARMED-Entscheid aus dem Departement von Bundesrat Alain Berset gewehrt. Vor allem die Chirurgen und die Psychiater lehnten in der Vernehmlassung Bersets Vorschläge vehement ab. Sie befürchten die grössten Einbussen. So warnten Psychiater vor Folgen für psychisch Kranke bei geplanten Einschränken beim Tarif für Telefonberatungen.

Am Mittwoch nach dem TARMED-Entscheid des Bundesrates blieben die Ärzte aber stumm: Kein Kommentar, hiess es bei der Dachorganisation FMH. Stattdessen gab es eine Einladung für den kommenden Freitag. Dann wollen die FMH gemeinsam mit den Verbänden der Chirurgen, der Psychiater und der Hausärzte in Bern ihre Position zu TARMED vor den Medien darlegen, sagte eine FMH-Sprecherin.