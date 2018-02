Aktionärsberater ISS empfiehlt Fusion von Qualcomm und Broadcom

Das von Broadcom aufgestockte Gebot für Qualcomm in Höhe von 121 Milliarden Dollar sei ein angemessener Ausgangspunkt für Verhandlungen, heisst es in dem am Wochenende veröffentlichten Bericht des Beraters. Broadcom und Qualcomm wollten sich dazu allerdings nicht äussern.

Broadcom hat sich für die geplante Übernahme des Rivalen Qualcomm nach eigenen Angaben bereits Kredite im Volumen von bis zu 100 Milliarden Dollar gesichert. Qualcomm hat die Offerten in der Vergangenheit mehrmals als zu niedrig zurückgewiesen.