Aktivisten: Vier belagerte syrische Städte sollen evakuiert werden

"Ausserhalb der Mauern": Bundesrat hält Sitzung in Solothurn ab

Der Bundesrat hält am heutigen Mittwoch seine ordentliche Sitzung in Solothurn und nicht wie üblich im Bundeshaus in Bern ab. Die Landesregierung trifft sich um die Mittagszeit im Herzen der Altstadt zu einem Apéro mit Bevölkerung.