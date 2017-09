Alpiq ficht Steuereinschätzung in Rumänien definitiv an

Pavel B. Jiracek in der Saison 2019/20 Operndirektor in Basel

Pavel B. Jiracek, seit 2015 Operndramaturg am Theater Basel, wird in der Saison 2019/20 Operndirektor ebenda, wie das Dreispartenhaus am Freitag mitteilte. In derselben Spielzeit wechselt die bisherige Operndirektorin Laura Berman als Intendantin an die Oper Hannover.