Drei Tote in Mexiko durch Tropensturm "Lidia"

In Mexiko sind durch den Tropensturm "Lidia" mindestens drei Menschen gestorben. Starkregen sorgte am Freitag am beliebten Strand von Los Cabos für Überschwemmungen. Häuser und Strassen wurden beschädigt, der Strom fiel aus und Flüsse traten über die Ufer.