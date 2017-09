Als auf der Autobahn zum Essen ein Dreier Wein serviert wurde

Bevölkerung in Saas-Grund über Gletscherabbruch erleichtert

Am Triftgletscher oberhalb von Saas-Grund VS ist am Sonntagmorgen der grösste Teil der instabilen Gletscherzunge abgebrochen. Schäden gab es nicht. Die Evakuierung von rund 220 Gemeindebewohnern wurde aufgehoben.