Amtliche Wahlempfehlung der Gemeinde Bözberg AG ist unzulässig

Die Findungskommission der Gemeinde Bözberg hatte die Aufgabe, der Bevölkerung eine Liste mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Gemeindeammanns und des Vizeammanns vorzulegen. Die Gemeinde stellte den Abschlussbericht der Kommission zusammen mit dem amtlichen Publikationsorgan danach an alle Haushalte zu.

Mit diesem Vorgehen komme dem Abschlussbericht ein amtlicher Charakter zu und stelle einen unzulässigen Eingriff in die Wahlen dar, kommt die Gemeindeabteilung nun in ihrem am Freitag publizierten Untersuchung zum Schluss. Diese Wahlempfehlung könne auch bei einer Verschiebung der Wahlen nicht ungeschehen gemacht werden.

Damit die Wahlen korrekt abgewickelt werden können, verpflichtet die kantonale Gemeindeabteilung die Gemeinde Bözberg, das Dispositiv des Entscheids durch Versand an alle Stimmberechtigten bekanntzugeben und den Entscheid auf ihrer Website zu publizieren. Zudem muss sie den Wahlunterlagen eine Mitteilung des Wahlbüros beilegen, mit der die Stimmberechtigten über diesen Sachverhalt orientiert werden.

Für staatliche Organe gelte bei Wahlen das Prinzip strikter Neutralität, ruft die Gemeindeabteilung in Erinnerung. Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schliesse die Freiheit der Meinungsbildung grundsätzlich jedes Eingreifen der Behörde in ein Wahlverfahren aus. Dieser Grundsatz sei in Bözberg mit der Abgabe der Wahlempfehlung im Rahmen einer amtlichen Publikation verletzt worden.