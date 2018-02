Angeklagte nach Doppelmord im Puschlav erneut für schuldig befunden

In New York herrschen sommerliche Temperaturen mitten im Winter

Sommerliche Temperaturen mitten im Winter: Die Bewohner von New York haben sich am Mittwoch über einen neuen Wärmerekord im Monat Februar gefreut. Am frühen Nachmittag kletterte die Quecksilbersäule auf 24 Grad Celsius, wie der Nationale Wetterdienst meldete.