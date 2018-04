Anklage gegen Südkoreas Ex-Präsidenten Lee Myung Bak erhoben

Verdi kündigt Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen an

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für morgen Dienstag Warnstreiks an vier Flughäfen in Deutschland angekündigt. Mit den Aktionen vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst am Wochenende will sie Druck auf die Arbeitgeber machen.