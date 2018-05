Anwälte bezeichnen Amokschützen von Texas als geistig verwirrt

Schwerverletzte stirbt nach Flugzeugabsturz in Kuba

Nach dem Flugzeugabsturz in Kuba ist eine der drei überlebenden Frauen an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 23-Jährige hatte bei dem Unglück am Freitag nahe der Hauptstadt Havanna eine schwere Schädelverletzung erlitten.