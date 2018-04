Anzeige gegen Tariq Ramadan wegen Vergewaltigung in Genf

Armenier-Denkmal in Stadt Genf trotz türkischer Kritik eingeweiht

Nach jahrelangen Querelen ist in der Stadt Genf das Armenier-Denkmal eingeweiht worden. Die Einweihung des Denkmals, das dem Gedenken an den Völkermord an den Armeniern gewidmet ist, schürte erneut Proteste von türkischer Seite.