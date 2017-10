Arbeitsloser findet Sicherheitsdaten zu Londoner Flughafen

18-Jähriger bei Messerattacke in Tessiner Diskothek schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zehn Personen in einer Diskothek in Riazzino TI ist in der Nacht auf Sonntag ein 18-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei nahm acht Beteiligte fest.