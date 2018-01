Arbeitslosigkeit in Euro-Zone auf niedrigstem Stand seit Januar 2009

Insgesamt sind laut Eurostat in der Euro-Zone 14,1 Millionen Personen arbeitslos gemeldet, in den 28 Ländern der EU sogar knapp 18 Millionen. Im Vergleich mit November 2017 verringerte sich die Zahl in der EU aber um 165.000 und im Währungsgebiet um 134.000.

Die niedrigsten Quoten im Dezember wurden in der Tschechischen Republik (2,3 Prozent) sowie in Malta und Deutschland (jeweils 3,6 Prozent) verzeichnet, die höchsten Werte dagegen in Griechenland (20,7 Prozent im Oktober 2017) und Spanien (16,4 Prozent). Allerdings gab es zum Vorjahr in Griechenland und Spanien auch die kräftigsten Rückgänge.