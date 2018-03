Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner muss wegen Betrugs vor Gericht

Bundesrat will 1,7 Mehrwertsteuer-Prozente für die AHV

Der Bundesrat will die Mehrwertsteuer für die AHV um bis zu 1,7 Prozent erhöhen. Frauen sollen in Zukunft erst mit 65 Jahren in Rente gehen. Renten könnten flexibel zwischen 62 und 70 Jahren bezogen werden.