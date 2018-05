Astra rechnet mit Staus über die verlängerten Wochenenden

Bei schönem Wetter muss an den Wochenenden schweizweit mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) schreibt. Auch diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern können überlastet sein.

Auch an den Grenzübergängen Au SG, Koblenz AG, St. Margrethen SG und Thayngen SH sind Wartezeiten möglich. Weniger stark beansprucht werden dagegen im Frühsommer die Verladestationen. Zudem werden am Autoverlad Oberalp keine Züge mehr eingesetzt, da am Pass keine Wintersperre mehr besteht.

Auch die SBB rechnen mit einem hohen Verkehrsaufkommen: Sie setzen an Auffahrt und Pfingsten über 50 Zusatzzüge ins Tessin und ins Wallis sowie zurück ein. Zudem werden punktuell diverse Reisezüge mit zusätzlichen Wagen verstärkt.