Athen lehnt Auslieferung eines mutmasslichen türkischen Terroristen ab

Der Mann war Ende November 2017 zusammen mit sechs anderen Türken und einer Türkin kurz vor einem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Athen festgenommen worden. Ihnen wird von der griechischen Justiz Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, illegaler Besitz von Waffen und Munition, Urkundenfälschung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Ihr Prozess soll in den kommenden Monaten in Athen stattfinden. Die griechischen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es sich um Mitglieder der linksgerichteten türkischen Untergrundorganisation DHKP-C handelt.

Die Weigerung der griechischen Justiz, türkische mutmassliche Terroristen ins Nachbarland auszuliefern, sorgt für Spannungen zwischen Ankara und Athen. 2017 hatte der Oberste Gerichtshof Griechenlands die Auslieferung von acht türkischen Militärs abgelehnt, die im Juli 2016 während des Putschversuchs in der Türkei mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen und dort politisches Asyl beantragt hatten.