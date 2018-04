Atomteststopp-Behörde bereit zur Überwachung Nordkoreas

Mindestens 15 Tote bei Brand an illegalem Bohrloch in Indonesien

In Indonesien sind mindestens 15 Menschen bei einem Brand an einem illegalen Ölbohrloch ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Aceh im Westen des Landes.