Auch polnischer Senat stimmt für umstrittenes Holocaust-Gesetz

Memo in der Russland-Affäre laut FBI nicht vollständig

Die US-Bundespolizei FBI hat sich besorgt über die geplante Veröffentlichung eines Memos zur Russland-Affäre geäussert. In dem Memo fehlten wichtige Fakten, was sich auf seine Richtigkeit auswirke, erklärte das FBI am Mittwoch.