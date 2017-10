Audi-Sport-Chef Winkelmann wird neuer Bugatti-Chef

Spanische Regierung will im Januar Wahl in Katalonien

Die spanische Regierung strebt nach Angaben der oppositionellen Sozialistischen Partei (PSOE) im Januar Wahlen in Katalonien an. Darauf habe sich die Regierung mit der PSOE verständigt, sagte die Politikerin Carmen Calvo am Freitag in einem Fernsehinterview.