Auftakt nach alter Tradition - "Alles Walzer" auf dem 62. Opernball

Erneut Toter bei schweren Überschwemmungen in Bolivien

Bei anhaltenden Überschwemmungen in Bolivien ist erneut mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere galten in dem Ort Tiquipaya nördlich der zentral gelegenen Stadt Cochabamba als vermisst, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte.