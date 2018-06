Ausgelaufenes Öl stoppt Bahnverkehr auf der Berninalinie

Am Nachmittag sei bei einem schienengängigen Baufahrzeug durch einen defekten Hydraulikschlauch Öl auf das Gleis und den Schotter gelangt, teilte die RhB am Abend mit. Dies habe dazu geführt, dass zwischen Cadera und Alp Grüm das Trassee auf einer Länge von rund zehn Kilometern verschmutzt worden sei.

Da Ölspuren auf dem Gleis das Bremsverhalten der Züge negativ beeinflussen könnten, habe die RhB entschieden, den Zugverkehr bis am Donnerstagabend Betriebsschluss einzustellen. Während der Nachtzugpause werde das Trassee gereinigt, so dass der Zugverkehr am Freitag wieder freigegeben werden könne, heisst es in der Mitteilung.

Reisende seien während des Unterbruchs mit Bahnersatzbussen transportiert worden. Es sei zu diversen Verspätungen gekommen.