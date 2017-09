Ausland wartet ungeduldig auf den Neustart in Berlin

FRANKREICH

Für Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verlief die Bundestagswahl überhaupt nicht nach Wunsch: Er dürfte auf eine Fortführung der grossen Koalition gesetzt haben. Denn die SPD steht ihm bei der Europapolitik ziemlich nahe, mit der FDP dagegen gibt es grosse inhaltliche Differenzen. Die französische Abendzeitung "Le Monde" schrieb Macron vor einigen Wochen gar den Satz zu: "Wenn Merkel sich mit den Liberalen verbündet, bin ich tot."

Der sozialliberale Staatschef will insbesondere die Eurozone vertiefen und ihr einen Wirtschafts- und Finanzminister sowie einen üppig ausgestatteten eigenen Haushalt geben. Bei der FDP stösst dies auf Widerstand, aber auch in der Union gibt es starke Vorbehalte. Der 39-jährige Macron will bei den Reformen für Europa dennoch rasch vorankommen: Am Dienstagnachmittag wird er eine europapolitische Grundsatzrede halten, bei der er seine Vorstellungen für die Zukunft Europas präzisieren dürfte.

EUROPÄISCHE UNION

Seit Monaten warten Brüssel und der Rest Europas darauf, dass Deutschland aus dem Wahlkampfmodus kommt und die EU dringend benötigte Reformen angehen kann. Neben Macron hat auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker schon Pläne vorgelegt. Im Fokus steht vor allem die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion. EU-Ratspräsident Donald Tusk setzte bereits einen Gipfel der Euro-Länder für Dezember an und will Entscheidungen "spätestens bis Juni".

Deutsche Diplomaten äusserten schon vergangene Woche "Zweifel", ob das alles so schnell gehen kann. Nun dämmert es auch vielen anderen in Brüssel, dass es mit der Regierungsbildung in Deutschland noch dauern kann.

Bei einer Jamaika-Koalition mit Beteiligung der FDP seien die Chancen auf eine Einigung zwischen Paris und Berlin auf eine Reform der Eurozone "begrenzt", meint EU-Experte Janis Emmanouilidis vom Brüsseler European Policy Centre (EPC). Er sieht eher Möglichkeiten, dass sich beide Seiten auf eine stärkere Kooperation im Verteidigungsbereich und Kompromisse in der Flüchtlingsfrage einigen.

USA

Die schwierige Regierungsbildung in Deutschland und der Einzug der AfD in den Bundestag sind für das Weisse Haus nur Randaspekte dieser Wahl. Auch wenn Merkel einen herben Dämpfer bekommen hat - ihr Status als entscheidende Figur auf der europäischen Bühne, an der trotz aller Differenzen kein Weg vorbei führt, dürfte dadurch in der Sicht von US-Präsident Donald Trump wohl kaum beschädigt worden sein.

Trump habe "Respekt" vor der Kanzlerin und sei sich bewusst, dass sie bei vielen Anliegen, die für die USA im Verhältnis zu Europa wichtig seien, "die Schlüssel in der Hand hält", sagte der Deutschlandexperte Erik Brattberg von der Carnegie-Stiftung in Washington bereits vor der Wahl.

Die Konfliktthemen zwischen Trump und Merkel könnten allerdings eher zu- als abnehmen. Zum Dissens über die deutschen Exportüberschüsse, die aus Trumps Sicht zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben und das Pariser Klimaschutzabkommen könnte vor allem der möglicherweise bevorstehende US-Ausstieg aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran hinzukommen.

TÜRKEI

Vor der Wahl hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Erwartung geäussert, dass sich das angespannte Verhältnis zu Deutschland nach der Wahl normalisiert. Dafür spricht jedoch wenig, auch wenn Sigmar Gabriel (SPD) nicht länger Aussenminister sein wird. Schliesslich stehen Liberale und Grüne der türkischen Regierung kaum weniger kritisch gegenüber.

Das starke Abschneiden der AfD dürfte Ankara in seiner Sicht bestärken, dass in Deutschland die Ausländer- und Islamfeindlichkeit auf dem Vormarsch ist. Auch den anderen Parteien hatte Erdogan vorgeworfen, "Feinde der Türkei" zu sein - und die türkischstämmigen Wähler in Deutschland zum Boykott von CDU, SPD und Grünen aufgerufen.