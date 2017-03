Ausreisesperre gegen türkische Autorin Asli Erdogan bleibt bestehen

In neuen Verbalattacken hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Niederlanden "Staatsterrorismus" vorgeworfen. Ausserdem lastete er dem Land das Massaker im bosnischen Srebrenica im Jahr 1995 an. Erdogan griff am Dienstag auf einer Veranstaltung in Ankara ausserdem erneut die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an.