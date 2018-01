Australien streitet über Australia Day

Australiens Nationalfeiertag, der 26. Januar, liegt in diesem Jahr ziemlich perfekt. Der Australia Day fällt auf einen Freitag - eine ausgezeichnete Grundlage für ein langes Wochenende mit ein paar Bier, Grillpartys am Strand und nicht enden wollenden Cricket-Turnieren.

Nur, dass inzwischen von Jahr zu Jahr immer lauter die Frage gestellt wird, ob der Australia Day eigentlich tatsächlich ein Grund zum Feiern ist. Mit dem Tag wird jedes Jahr im australischen Hochsommer daran erinnert, dass am 26. Januar 1788 elf britische Schiffe mit 1500 Strafgefangenen in die Bucht von Sydney einliefen - ziemlich genau dort, wo heute das weltberühmte Opernhaus steht.

Der Befehlshaber der "First Fleet" ("Erste Flotte"), Kapitän Arthur Phillip, liess sich ans Ufer rudern und nahm den Kontinent im Namen der britischen Krone in Besitz. Bis heute ist die Queen in Australien Staatsoberhaupt.

Von den knapp 25 Millionen Australiern machen sich die meisten keine grossen Gedanken darüber, was mit der Ankunft der Vorfahren vor jetzt schon 230 Jahren geschah. Für 700'000 Aborigines, Australiens Ureinwohner, die schon deutlich länger im Land sind - seit etwa 65'000 Jahren -, ist der Australia Day jedoch der "Invasion Day": der Tag der Invasion, der Beginn ihrer Unterdrückung durch die Kolonialherren.

Tausende Aboriginies ermordet

Viele tausend Aborigines wurden von den europäischen Neuankömmlingen ermordet. Zehntausende fielen eingeschleppten Krankheiten zum Opfer. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts waren von einer Million nur noch 100'000 übrig. Heute stellen sie etwa drei Prozent der australischen Bevölkerung. Ihre Lebenserwartung liegt zehn Jahre unter dem Durchschnitt. In den Gefängnissen sind sie mit einem Anteil von 27 Prozent deutlich überrepräsentiert.

Die Künstlerin Emiliy McDaniel, eine Aborigine vom Kalari-Clan im Bundesstaat New South Wales, meint deshalb über den Australia Day: "Das ist in meinem Kalender wahrscheinlich der Tag, den ich am wenigsten mag. Das ist der Tag, an dem ein sehr schmerzhaftes Kapitel begann. Und er bringt das Schlimmste aus den Leuten heraus, das sie in sich haben." Deshalb gehört McDaniel zu den Leuten, die unbedingt einen anderen Nationalfeiertag wollen.

Auch Grüne wollen einen anderen Tag

Von Australiens Grünen wird die Forderung inzwischen unterstützt - zumal der 26. Januar als fester Feiertag auch recht neuen Datums ist. Es gibt ihn erst seit 1994. Die Abgeordnete Lidia Thorpe schlug vor, aus Respekt vor den Aborigines die Flaggen im ganzen Land an diesem Freitag schon einmal auf halbmast zu setzen. Andernorts gibt es Überlegungen, zumindest auf das Feuerwerk zu verzichten.

In Sydney entschied der populäre Radiosender Triple J, den traditionellen "Hottest100"-Countdown der besten Hits vom Australia Day auf das "letzte Januar-Wochenende" zu verlegen. In Melbourne meinte ein Stadtrat, die Australia-Day-Feiern seien, als ob die Deutschen den Gedenktag an den Holocaust der Nazis zum "Germany Day" machen würden. Andere halten das alles für übertriebene politische Korrektheit.

Regierung will keinen Wechsel

Die rechtsliberale Regierung von Premierminister Malcom Turnbull lehnt eine Verlegung ab - wie übrigens auch schon die verschiedenen Vorgänger. Turnbull zeigte sich persönlich "enttäuscht über die Leute, die das Datum ändern wollen". "Sie wollen aus einem Tag, der Australien und die Australier vereint, einen Tag machen, der uns spaltet." Die Abschaffung des Feiertags im Hochsommer wäre wohl auch nicht sonderlich populär.

Darüber hinaus brachte eine Repräsentativ-Umfrage des Australia Institute soeben an den Tag, dass mehr als die Hälfte der Australier überhaupt nicht weiss, was am Australia Day eigentlich gefeiert wird. Nur 38 Prozent wussten die richtige Antwort. Die meisten mutmassten falsch oder hatten überhaupt keine Ahnung. Und mehr als die Hälfte sagten, dass ihnen egal sei, wann gefeiert wird. Hauptsache, es wird.