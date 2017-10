Auto fährt Fussgänger in London an - mehrere Verletzte

Demos für den Dialog - Katalonien-Krise hält ganz Spanien in Atem

Knapp eine Woche nach dem Abspaltungsreferendum bleibt die Lage in Katalonien unübersichtlich. Ob und wann die Regionalregierung die Unabhängigkeit ausrufen will, ist weiter unklar. Die Krise hält das Land in Atem - aber immer mehr Spanier wünschen sich einen Dialog.